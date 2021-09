Cosa ne pensa l’autore

Martina Capit - Sono molto contenta per questa esplosione della natura, a volte i cambiamenti climatici non arrecano solo danni ma portano anche a delle novità, come in questo caso, sono molto carine le tartarughe spero che vengano tutelate nel rispetto di tutti e non vi si arrechi danno al nido, e vengano monitorate.