Inghilterra: il gufo obeso che non può volare

La stramba notizia arriva da un paese in Inghilterra quando, un proprietario terriero, all’inizio di gennaio, avrebbe contattato il Suffolk Owl Sanctuary: un centro che si occupa di progetti studiati per la conservazione di gufi e di altri rapaci. L’uomo avrebbe richiesto aiuto per un gufo che, a suo dire, non riusciva più a volare.

Il soccorritore, che sarebbe arrivato immediatamente alla proprietà descritta, avrebbe dichiarato che si aspettava di trovare un animale ferito oppure malato. La sua sorpresa, però, dev’essere stata grande quando, invece, si è reso conto che la situazione era tutta un’altra: il gufo, un esemplare femmina, era solo in forte sovrappeso, tanto da non riuscire nemmeno più a volare.

Lo staff che si occupa del rifugio, a seguito dello strano episodio, avrebbe scritto un post sul profilo Facebook dell’associazione, raccontando: “Di solito quando ci viene fatta una segnalazione di questo tipo si tratta di un uccello ferito o che non può più volare perché troppo bagnato. Ma quando abbiamo visto questo esemplare siamo rimasti sorpresi nel vedere che era obesa“. Gli esperti, poi, raccontano che il caso è molto raro, poichè in natura gli animali non mangerebbero mai così tanto.

“Abbiamo anche pensato che fosse un uccello tenuto in cattività e poi scappato, ma abbiamo capito ben presto che non era così“, continuano i volontari che si sono occupati della cattura e della cura del volatile. I principali accorgimenti per migliorare la salute del gufo avrebbero riguardato la dieta dello stesso.

Dopo aver osservato l’animale per una settimana, ed averlo messo a dieta ferrea, i soccorritori avrebbero notato un importante dimagrimento dello stesso. Assicuratisi della corretta salute dello stesso, avrebbero poi liberato il gufo nelle sue campagne inglesi, libero di volare, ma concludono: “Speriamo che abbia imparato la lezione e non si abbuffi più di topolini“.