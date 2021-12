India, rappresaglia delle scimmie: uccidono più di 200 cani per vendetta

Quando si tratta di difendere la propria prole, gli animali sono disposti a qualsiasi cosa, anche a uccidere pur di vendicare chi ha fatto del male a un loro simile. È proprio quanto successo in India, dove le scimmie hanno ucciso più di 200 cuccioli di cane perché responsabili della morte di u piccolo della loro specie. Una vera e propria mattanza che genera scompiglio nel villaggio indiano.

La tragedia è accaduta nel distretto di Beed, per la precisione nel villaggio di Maharashtra dove nell’ultimo mese le scimmie si sono rese protagoniste di una vera e propria mattanza nei confronti dei cani uccidendone circa 250 per vendetta considerando che questo animale ha ucciso un loro piccolo e loro sperano di farla pagare a tutti i cani.

In questo modo le scimmie assassine, come sono state identificate, hanno ucciso circa 250 cani gettandoli da edifici o alberi per vendetta nei confronti di un piccolo ucciso per mano dei cani. I cuccioli di cane non potevano salvarsi, dal momento che le scimmie, agendo in branco, li catturavano per poi portarli in un luogo alquanto alto in modo da lasciarli andare per farli morire sul colpo.

Ovviamente la comunità del villaggio si ribella, ma le scimmie hanno deciso di prendersela anche con i bambini dal momento che li attaccano mentre vanno a scuola e seminano il panico in questa zona che conta circa 5000 abitanti. I residenti di Lavool si dicono preoccupati in quanto nella loro zona non vi è neanche più un cane, tutti uccisi dalle scimmie, come raccontano i media locali.

Le scimmie agiscono sempre nel solito modo: in branco, catturano il cane e lo gettano poi da un luogo alto in modo che muoia sul colpo. Secondo gli abitanti, si tratta di vendetta dal momento che i cani hanno ucciso un cucciolo di scimmia. I funzionari del dipartimento forestale hanno provato a intervenire, così come gli abitanti per salvare i cuccioli, ma con nessun risultato dal momento che molti esseri umani hanno anche rischiato di farsi male e, di conseguenza, le scimmie si sono scatenate sui bambini.