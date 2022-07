In Lombardia un enorme campo di girasoli da visitare e vivere

Ascolta questo articolo

Non c’è cosa più bella e salutare del contatto stretto con la natura. È per questo che le experience dal mood green sono particolarmente preziose. Come quelle proposte in Lombardia da Agricola delle Meraviglie di Garden Steflor, a Vimodrone (in provincia di Milano), dove sorge anche un immenso campo di girasoli che si estende per oltre un ettaro.

In questo campo sarà possibile ammirare la bellezza di 35.000 girasoli di dieci varietà diverse, che convivono con altri fiori da campo. Questi ultimi risultano particolarmente importanti in quanto favoriscono la biodiversità creando un ambiente floreale adatto anche al ripopolamento di insetti, api e farfalle (attraverso l’impollinazione).

Insomma, qui la natura è libera di esprimersi manifestando la sua magia. A proposito di magia: vi assicuriamo che camminando lungo questo campo si ha la sensazone di trovarsi in un quadro di Vincent van Gogh (che sappiamo essersi ispirato ampiamente a questi meravigliosi fiori).

Però nel campo di girasoli di Vimodrone (che si trova in Via Pio La Torre 9) si possono fare anche tante attività. Il 9 luglio, per esempio, sarà possibile fare yoga facendosi ispirare dall’energia unica che può arrivare da questo contesto. E consigliamo di provare anche a chi non pratica solitamente questa disciplina, quale contesto migliore per iniziare?

Si può vistare il campo di girasoli da soli, oppure in compagnia di amici, fidanzati, coniugi e figli. Garden Steflor, tra l’altro, ha inserito in calendario varie attività dedicate ai più piccoli. Un esempio? Il laboratorio in cui si insegna come piantare un girasole e prendersi cura di esso (consigliato dai 3 anni in su), che si terrà nei giorni 9, 23 e 30 luglio. Poi c’è quello per realizzare delle deliziose coroncine fiorite d’estate (per i bambini che hanno dai 5 anni in su), che è previsto per il 16 e il 30 luglio.