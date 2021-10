In arrivo una nuova minaccia alla nostra salute, la zanzara giapponese

Un nuovo insetto è entrato a far parte delle specie che portano malattie, a rischio la nostra salute. Sembra infatti che in Friuli, avverte il medico veterinario Annapaola Rizzoli, sia presente una zanzara denominata giapponese che resiste al freddo, il rischio è anche che queste zanzare portino malattie infettive come la febbre del Dengue o la Chikungunya, con febbre e forti dolori.

La zanzara giapponese si chiama così perchè viene dall’ Asia, predilige i boschi ma non è raro trovarla anche nei centri urbani, è molto simile alla zanzara tigre ma molto più aggressiva, di aspetto ma più pericolosa, provoca l’encefalite, il mal di testa, l’emicrania e i disturbi gastrici, però si teme che porti anche altri tipi di infezione.

Perchè la trasmissione avvenga devono essere presenti allo stesso tempo, il virus, lo stesso ambiente e l’insetto, tipicamente quello del Sudest asiatico, ma in Europa non ci sono stati casi. Importante bisogna innanzitutto vuotare gli annaffiatoi, vuotare i contenitori che possono contenere acqua, usare le reti antizanzare, e mantenere pulite le zone in cui viviamo. la terza più invasiva tra le zanzare. vive soprattutto nelle aree torride del Sud-est asiatico.

Deve ancora essere studiato bene dagli scienziati, e bisogna fare ulteriori esami di laboratorio, agisce sopratutto di giorno, si trova generalmente nei luoghi stagnanti e resiste anche oltre al freddo alle distanze lunghe, vengono utilizzati degli insetticidi per prevenirne la proliferazione, o l sterilizzazione dei maschi.

Bisogna dapprima capire dove vive e come prolifera, importante studio si farà su questa nuova specie, di modo che non venga ad infestare anche l’Italia, basta usare le dovute precauzioni e gli accorgimenti necessari perchè ciò non avvenga, è largamente presente comunque in Asia e si spera dato che si infiltra nelle scatole e nei vagoni merce che non arrivino fino in Europa, lì bisogna fare molta attenzione.