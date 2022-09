Il suo cane si rompe una zampa, cacciatore lo uccide: scatta la denuncia

Ascolta questo articolo

Gli animali domestici, che siano cani o gatti, o qualsiasi altro animale, riempono le nostre giornate. Si tratta di creature simpatiche, che di tanto in tanto ne combinano una delle loro. Nel corso della nostra vita tutti noi abbiamo avuto almeno un animale domestico che abbiamo accudito con amore fino alla fine dei suoi giorni. Molto spesso la gente sceglie ad esempio di prendere con sè un cagnolino: ma bisogna tenere sempre presente che la vita degli animali è molto più corta della nostra.

Anche loro, come gli esseri umani, a volte non sono esenti dalle malattie gravi che ne peggiorano d’un tratto lo stato di salute. Ma quella che vi stiamo per raccontare è una storia a dir poco assurda che ha scioccato una intera comunità, le persone sono rimaste davvero senza parole. Vediamo quindi nel dettaglio che cosa è accaduto. Un episodio che farà discutere ancora.

Uccide il suo cane

Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale un cacciatore ha ucciso il suo cane dopo che quest’ultimo si era rotto una zampa. A causa dell’infortunio il fido non avrebbe più potuto aiutarlo come prima, e per cause ancora tutte in corso di accertamento il cacciatore ha deciso di liberarsi dell’animale.

Le accuse nei confronti dell’uomo sono gravissime. Da quanto possiamo apprendere dalle fonti di informazione pare che la frattura del cane potesse essere curata. “Quando diventano troppo anziani o, come in questo caso, sono vittime di infortuni che non permettono loro di lavorare come preteso dai proprietari questi cani vengono condannati a morte proprio dalle persone per le quali darebbero la vita” – così commenta Piera Rosati, presidente della Lndc Animal Protection.

L’uomo è stato denunciato per uccisione di animale. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto accaduto, un episodio davvero grave che ci fa capire come la violenza sugli animali sia diffusa. Un fenomeno su cui associazioni e forze dell’ordine eseguono ogni giorno serrati controlli.