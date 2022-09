Il senzatetto Marius e il suo cane Cappuccino dicono addio alla strada: avranno una nuova casa

Ascolta questo articolo

Storie come questa toccano le corde più profonde del cuore. Per fortuna, nel mondo, c’è ancora chi è in grado di donare amore al prossimo, che possa essere persona oppure, persino un cane. La vicenda di questo simpatico cucciolo ha fatto il giro del web, d’altronde non capita tutti i giorni di scoprire una storia così emozionante e densa di significato.

Alla fine per questo cucciolo di 9 mesi, di nome Cappuccino, è arrivata la notizia tanto attesa. Tra pochi giorni partirà insieme al suo padrone senzatetto e per entrambi inizierà una nuova vita. Grazie all’appello lanciato sul web da una chef cagliaritana, il cane è stato salvato da un cassonetto della spazzatura: ecco la sua storia.

Il lieto fine

Questo povero senzatetto di nome Marius ed il suo cucciolo di 9 mesi non vivevano affatto una vita dignitosa, costretti a campare di elemosina nelle strade romane. La loro via è cambiata quando Viviana Amorino, li ha incontrati nei pressi della Fontana di Trevi durante una vacanza romana, scoprendo la loro storia incredibile.

In sostanza, Marius era un muratore di origini romene che aveva perso sfortunatamente il suo lavoro. Un giorno si è imbattuto, nei pressi di una spazzatura, in questo cucciolo ridotto davvero male, con una zampa fratturata. Il senzatetto, pur di non sopprimerlo, come li aveva suggerito il veterinario, ha pagato di tasca sua, un po’ per volta, il costo di ben 750 euro dell’intervento.

Commossa da questa storia, la chef ha subito pubblicato un appello per tentare di salvare Marius ed il suo cucciolo. Dopo pochi giorni, tante persone l’hanno contattata per aiutare Marius: “Alla fine abbiamo trovato quella giusta: una donna di nazionalità romena che abita a Milano si è offerta di ospitare Marius e Cappuccino in una foresteria, e di assumere Marius per prendersi cura del suo Labrador. È una notizia meravigliosa, e sono contentissima di poterla condividere”. La storia di Marius e di Cappuccino si è conclusa con uno splendido lieto fine.