Il gatto più triste del mondo vive a Shangai

Chi non ama i gatti? Animali dal carattere fiero e autonomo, ma allo stesso tempo molto dolci e giocherelloni. I gatti infatti, da sempre, popolano il web, con le loro mirabolanti acrobazie e con le foto più tenere, riescono a conquistare grandi e piccini, accumulando una marea di approvazioni, tra like su Facebook e cuori su Instagram.

Molto in voga sono soprattutto i gatti che hanno delle caratteristiche fisionomiche particolari, come per esempio gatti che hanno delle macchie in grado di somigliare a una mucca, gatti con un viso sempre scontroso, come Kitzia, il gatto sempre scontroso che vive in Florida, oppure gatti che hanno quasi un aspetto spaventoso, come Xherdan, lo Sphynx più spaventoso del mondo.

Ma oggi un nuovo gatto ha tutta l’intenzione di diventare famoso. Gira infatti da poco tempo una serie di foto di un gatto davvero speciale. Il gatto in questione sembra avere un’espressione triste e accigliata, quasi come se provasse rancore e tristezza verso tutto e tutti. Non si conosce ancora se questo micio ha un padrone oppure vive da semplice randagio, ma ciò che è certa è la sua espressione, buffa e allo stesso tempo tenera.

Numerosi sono gli abitanti del quartiere di Shanghai che gli portano cibo, viziandolo nel tentativo di avvicinarsi a lui, ma il gatto preferisce sempre restare schivo e distaccato. Un gatto senza dubbio poco affettuoso verso chi non conosce e questo non fa altro che incrementare la sua fama di gatto triste e inconsolabile.

La ricerca dei gatti con segni particolari è diventata una moda che ha contagiato il mondo intero; esistono persino blog, siti e community interamente dedicati a Felix, con tanto di persone che danno consigli sulla salute del proprio gatto e dove è possibile reperire gatti con alcune caratteristiche particolari.