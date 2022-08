Il gatto di Totti e Ilary è scomparso: il disperato appello della presentatrice

Ascolta questo articolo

Una grave notizia ha turbato la vacanza in Croazia della show girl: purtroppo il suo gattino Alfio risulta essersi smarrito. Appreso il fattaccio, la conduttrice de L’Isola dei Famosi non ha perso tempo e ha lanciato immediatamente un appello disperato sui social per ritrovare il suo amato animale domestico, che probabilmente era affidato intanto alle cure dell’ex marito Francesco Totti.

Si tratta di un gatto di razza Sphynx, noto per l’assenza totale di pelo, una buffa mutazione che caratterizza questa specie. La conduttrice è molto affezionata ai suoi gatti: Alfio è stato adottato nel maggio del 2021 dopo Donna Paola, un altra gattina della stessa razza. Vediamo come si sono concluse le ricerche.

L’appello

“Aiutatemi a ritrovarlo” è stato l’appello social della nota show girl per ritrovare il suo amato Alfio. Oltre a questa breve scritta associata alla foto del suo Sphynx, Ilary ha aggiunto anche un numero a cui rivolgersi in caso di eventuale ritrovamento. La show girl ha vissuto con grande angoscia questa vicenda anche perchè si trova attualmente in vacanza all’estero in compagnia di amici e della figlia Isabel ed era quindi impossibilitata a partecipare attivamente alle ricerche.

Alfio si era smarrito vicino al lungomare di Sabaudia, nei pressi dell’abitazione di Francesco Totti che, oltre al gatto, ospita i figli Chanel e Christian. Dopo ore di grande apprensione, alla fine Alfio è stato ritrovato grazie alla signora Alessandra e alla dottoressa Sangiorgio, ringraziate pubblicamente dalla show girl con una storia su Instagram.

Tutto è bene quel che finisce bene, come si suol dire in questi casi. C’è da scommettere che Ilary non avrà preso bene questa disattenzione dell’ex marito che, ricordiamo, all’epoca non gradì molto la presenza di questo nuovo inquilino portato a sopresa in casa dall’ex moglie. Tirato un sospiro di sollievo per il ritrovamento dell’amato gatto, Ilary potrà tornare a godersi le meritate vacanze in barca con gli amici.