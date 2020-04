Il gatto con due nasi abbandonato dalla madre e adottato da una donna

Siamo a Los Angeles e questa vicenda potrebbe essere uscita dalla fantasia di qualche autore di Hollywood come soggetto di un film: in realtà nella città degli angeli è davvero venuto alla luce un gatto con due nasi, un cucciolo dal pelo nero, piccolo ed estremamente tenero, che però non ha ricevuto l’amore della madre.

La gatta in questione ha abbandonato il piccolo, molto probabilmente a causa di quella evidente anomalia. La micia ha lasciato il piccolo nel giardino di un’abitazione in un quartiere residenziale losangelino, che è stato poi trovato dai residenti di quella casa, grazie allo stridulo e continuo miagolare di quella piccola creatura che cercava aiuto e che aveva bisogno di essere alimentato.

La famiglia che ha salvato il gattino ha contattato il Wrenn Rescue di Los Angeles, uno dei tanti rifugi per animali, così la volontaria Ashley Kelley è venuta in soccorso del gattino appena nato, decidendo subito di adottarlo. “Sfortunatamente è così che a volte funziona la natura. Le mamme lasciano i loro cuccioli deboli alle spalle, per concentrarsi solo su quelli sani“, spiega la donna.

Il piccolo gattino soffre di una schisi al naso, che divide le due narici come fossero indipendenti, con inoltre un piccolo foro nel palato; quindi, per evitare problemi, è stato necessario alimentare il cucciolo con un sondino: una volta nutrito a dovere, il gatto ha smesso di piangere e si è messo a dormire, finalmente sazio.

Il gattino è stato chiamato Aela, come un eroe dei videogiochi amato dalla stessa Ashley, per riconoscerne lo spirito guerriero e combattivo. Grazie anche ai suoi polmoni, molto forti, Aela è riuscito a sopravvivere e a superare i primi giorni di vita, i più difficili di un’esistenza che sarà comunque complessa ma che, grazie all’affetto di Ashley, il gattino potrà vivere intensamente.