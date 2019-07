Il cane Salvo è al sicuro dopo l’abbandono in autostrada

Nonostante sulle televisione, sui giornali e sul Web si moltiplichino ccampagne in estate contro l’abbandono degli animali, specie dei cani, questi episodi si ripetono ogni volta, in taluni casi con tassi di pericolosità altissimi per le vittime di abbandono. È il caso del cane Salvo, un setter inglese di rispettabile età che è stato scaricato prima delle ferie dalla famiglia di appartenenza.

Nel caso di Salvo, ancora più inquietante che come luogo del rilascio definitivo, dello scaricamento di ogni responsabilità da parte delle persone che fino a qualche giorno prima gli volevano bene, sia stata l’autostrada, la strada ad alta percorrenza che congiunge Palermo con Messina. Il cane, tutto solo e nel panico, ha rischiato più volte di essere investito.

Successivamente, percorrendo la strada, Anna e Fabio si sono accorti che in una delle piazzole di sosta c’era quel setter inglese, che vagava pericolosamente. I due, viareggini in viaggio in Sicilia, si sono fermati lungo la corsia di emergenza, sono tornati indietro a piedi verso quel cane abbandonato, hanno accertato le sue condizioni e lo hanno preso con loro.

“Al primo autogrill abbiamo contattato la polizia stradale (…) abbiamo dissetato il cane, ha bevuto un litro e mezzo d’acqua in quindici minuti. Lo abbiamo rifocillato. Di lì a poco il servizio autostradale (…) ci ha raggiunto. (…) alla nostra domanda su dove lo avrebbero portato ci hanno risposto che l’unica possibilità era in un canile“. Il racconto di Anna, che ha chiamato il cane Salvo, come la parola che ha pronunciato quando lo ha abbracciato per la prima volta, dice molto della generosità di lei e di Fabio nei confronti del povero cane terrorizzato.

Invece che trasportare Salvo in un canile, alla coppia è venuta un’idea che si è rivelata azzeccata: hanno lasciato il loro nuovo amico alla zia Ileana, una 89enne in gran forma fisica e dal carattere gioviale, che ha preso sotto le sue amorevoli cure il cane abbandonato. Dopo alcune settimane di pasti e di riposo, Salvo è tornato in perfette condizioni ed è pronto ad allietare la vita della sua padrona, anziana di età ma giovane di spirito.