Il cane Dave è sordo: viene adottato da Walker, un ragazzino che sta perdendo l’udito

Uniti forse dallo stesso destino, tra questo cane di nome Dave ed il suo giovane padroncino, è stato amore a prima vista. Destinato ad un triste destino in canile, il buon cuore di questa famiglia ha strappato Dave dal triste scenario di una vita infelice e in solitudine, dietro le ‘sbarre’ del suo rifugio per cani.

Selezionato tra i protagonisti di un grandissimo evento di ricerca adozione per randagi, è stato l’unico dei 29mila partecipanti a non trovare una famiglia adottiva, forse proprio a causa della sua disabilità. Per questo motivo sembrava davvero destinano a terminare i suoi giorni in canile, poi, inaspettatamente, l’incontro che cambia la sua vita: cosa è successo.

L’adozione di Dave

Mentre girovagava su Facebook, come fanno usualmente tutti gli adolescenti, il14enne Walker Cousineau si è imbattutto all’improvviso in un post che riguardava proprio la storia di Dave. La reazione del ragazzino è stata piuttosto euforica, quel bellissimo pit bull di 6 anni affetto, come lui, da sordità, doveva essere a tutti i costi suo: “C’è un cane sordo lì: deve essere mio!”.

Dopo aver ricevuto questa inattesa chiamata, i dipendenti del canile hanno invitato Walker a recarsi presso il rifugio Humane Society of Midland County, per conoscere Dave. Tra di loro si è subito intuito ci fosse qualcosa di speciale ad unirli: “Dave è andato dritto a Walker”, ha detto Mindy, la madre del ragazzino. Il 14enne ha perso l’udito circa 4 anni fa, dopo il manifestarsi di una malattia genetica rara: la sindrome di Alport

Naturalmente, Walker e il suo nuovo amico a quattro zampe hanno lasciato il canile insieme, e da allora sono inseparabili. Stando a quanto riferisce sempre la madre del 14enne, Dave riuscirebbe ad avere un notevole effetto benefico sul giovane padroncino: “Quando Walker si sente sopraffatto dagli eventi, basta che Dave gli si avvicini per calmarlo”. La storia di Dave e Walker ha commosso davvero tutti, e la foto di loro due insieme è davvero emozionante.