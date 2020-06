Il cane Augie ha compiuto 20 anni, è il Golden Retriever più vecchio della storia

Il cane Augie ha raggiunto un record di cui può andare fiero: nei giorni scorsi ha compiuto 20 anni di età, un dato che lo rende il Golden Retriever più vecchio della storia, superando tutti i primati precedenti che riguardano i cani della sua razza. I Golden Retriever che raggiungono un’invidiabile anzianità toccano di solito i 17 o i 18 anni di vita.

Si ha notizia anche di alcuni esemplari, pochi in realtà, che hanno passato la soglia dei 19 anni, ma nessuno aveva raggiunto i due decenni di vita. Augie, al contrario, ha oltrepassato questo traguardo lo scorso 24 aprile, quando ha festeggiato a casa sua questo bellissimo avvenimento.

Augie, una femmina di Golden Retriever, ha fatto festa con i suoi proprietari, Jennifer e Steve Hetterscheidt, che ad Oakland, nello stato americano del Tennessee, vivono con altri tre esemplari di Golden Retriever, una nutrita famiglia che fa da compagnia all’anziana cagnolina, che nella festa del suo compleanno appare in una foto circondata dagli altri cani.

“Le abbiamo preparato una torta di carote per cani e la casa tutta decorata in suo onore. Ha ricevuto tutti i suoi cibi preferiti come mirtilli, pane e pasta, ovviamente, con moderazione data l’età“. Questa testimonianza è stata raccolta dalla CNN, che ha voluto dare testimonianza di questo record. In famiglia Augie è stata trattata con molte attenzioni negli ultimi sei anni di vita, da quando è stata adottata dagli attuali proprietari.

Dolce e felice, Augie mantiene ancora oggi le sue abitudini, quella di compiere delle passeggiate e di divertirsi con gli altri Golden Retriever con cui vive, nonostante senta il peso degli anni; il passo di Augie è piuttosto lento ed ogni tanto inciampa, però non si dà mai per vinta e continua a mantenere uno stile di vita molto attivo.