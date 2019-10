Il cane App scopre 300 grammi di stupefacenti e permette l’arresto dello spacciatore

Il cane App è uno dei migliori cani antidroga attualmente a disposizione delle forze dell’ordine, un pastore tedesco che fin da piccolo ha mostrato qualità di fiuto ed indagine con i suoi sensi al di sopra del comune. La polizia di Catania ha in forza App, infallibile nel corso delle sue operazioni, vaste o meno rilevanti che siano.

App ha avuto modo di mostrare di nuovo le sue qualità nel corso di un’attività di indagine e di addestramento effettuata nei giorni scorsi in quel di Librino, un quartiere di periferia di Catania. Durante questa operazione la polizia si è diritta in via Nitta, nei pressi di una zona contraddistinta da case popolari. La polizia si è diretta immediatamente nei seminterrati di questi abitati, cercando sostanze stupefacenti.

Il cane App ci ha messo davvero poco a fare bingo: conducendo i suoi uomini verso il vano ascensore, chiuso perché malfunzionante ed in disuso, ha grattato con le zampe le porte scorrevoli dello stesso, facendo comprendere che lì dentro c’era qualcosa. Il suo fiuto non ha sbagliato: all’interno c’erano 117 dosi di marijuana già preparate per la vendita, per un totale di 300 grammi di sostanze illecite. Lo spacciatore è stato arrestato.

Nella stessa settimana, grazie ad una telefonata interlocutoria e poco sensata alla polizia, App ha avuto modo di mostrare ancora il suo talento; un uomo ha riferito alla polizia che a Librino era in corso una rissa, ma, giunti sul posto, gli uomini delle forze dell’ordine non hanno rinvenuto né i partecipanti né i segni di un violento pestaggio.

Insospettiti dalla strana chiamata, i poliziotti hanno verificato la zona, in cerca di un qualcosa che poteva far risalire a qualche misfatto. App ha condotto i suoi verso un muro perimetrale, ha fiutato qualcosa e sono stati trovati, nascosti in una fessura, 35 grammi di marijuana, strappati agli spacciatori della zona che li avevano nascosti prima dell’arrivo delle volanti della polizia.