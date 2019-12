I nomi dei cani sono oggi ispirati da serie tv e influencers

C’erano una volta Fido, Bobby e Lucky. I nomi di oggi, per gli amici a quattro zampe, cambiano radicalmente e si ispirano alle serie tv e a tutto quello che ruota intorno al mondo dello spettacolo. A svelare questo cambio di tendenza sarebbe stata Rover.com, la più grande rete di dog&pet-sitter al mondo, rilevando i dati di oltre due milioni di cani. Gli italiani, quindi, sembrerebbero essere stufi dei classici nomi “da cani” preferendo, per i loro amici a quattro zampe del Terzo Millennio, quelli derivanti dalle serie tv del momento o dai personaggi televisivi più popolari.

In classifica volano ai primi posti i protagonisti della serie di fantascienza “Stranger Things“, ormai già arrivata alla sua terza stagione: i cani che rispondono al nome di Joyce sarebbero il 400% in più rispetto al 2018, così come i Mike, con il 111% in più, e Dustin, con un aumento di casi del 100% in più rispetto all’anno scorso.

Un’altra grande serie del momento, che ha ispirato i padroni di moltissimi cani, sarebbe stata la spagnola “La Casa di Carta“: il nome Tokyo, come quello della bella ed intraprendente protagonista interpretata da Ursula Corberò, compare sulla medaglietta dei cuccioli, toccando una quota del 167%.

Agli ultimi posti, invece, rimangono i protagonisti del “Trono di Spade“, forse per la fine della serie: il nome Khaleesi, la regina dei draghi dai capelli bianchi e gli occhi blu, interpretata da Emilia Clarke, cresce “solo” del 75%, Brienne del 50%, mentre il nome Lady, come la fedele compagna canina della Regina Sansa, è aumentato del 63% rispetto al 2018.

Ma ad illuminare la fantasia di coloro che devono scegliere un nome per i loro amici a quattro zampe ci sarebbero anche i personaggi famosi e gli influencer: Mia, ad esempio, si ispira alla figlia di Alessia Marcuzzi e di Francesco Facchinetti, mentre Luna ricorderebbe il nome di una delle figlie di Rocio Morales e Raoul Bova.

Infine, anche i cani dei personaggi famosi sembrano diventare influencer a loro volta: non solo Lola e Oliver, i cani della conduttrice tv Antonella Clerici, ma anche Matilda e Pablo, amici canini delle sorelle Ferragni, Chiara e Valentina, vantano in Italia diversi omonimi.