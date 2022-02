I Koala sono a rischio estinzione: stilata dall’Australia una lista di specie a rischio

È ufficiale, la specie dei koala, gli animaletti simbolo dell’Australia, quei graziosi e pelosi marsupiali che si arrampicano sugli alberi di eucalipto e si cibano delle loro foglie sono a rischio di estinzione, ne sono rimaste poche centinaia di migliaia di specie a Canberra e nei prossimi decenni tenderanno a scomparire.

Tutta colpa dei cambiamenti climatici e il disboscamento di vaste aree in cui vivevano gli animaletti che si ritrovano senza più il loro habitat naturale, i grandi incendi avvenuti in Australia li hanno decimati su vasta scala, e distrutto il loro ambiente boschivo, nel 2020 la popolazione dei koala nel Queensland era calata del 50 per cento rispetto al 2001, e nello stesso periodo nel Nuovo Galles del Sud era diminuita del 62 per cento.

Secondo una stima del WWF entro il 2050 i koala non esisteranno più, tutta colpa anche del Governo che non fa nulla per preservarne la specie, anche realizzando speciali riserve naturali, secondo il Ministro australiano avverrà una mappatura della specie, Ha poi aggiunto che il governo si è impegnato a investire 50 milioni di dollari australiani (circa 31 milioni di euro) per progetti di conservazione e protezione della specie.

In particolare le nuove costruzioni e l’urbanizzazione nel territorio di Brisbane per le Olimpiadi e le nuove infrastrutture raderanno al suolo vaste aree popolate in precedenza dai koala, che si vedranno costretti a cambiare le loro abitudini e stili di vita cercando nuovi spazi in cui vivere, Il koala passa quasi tutta la vita sugli alberi di eucalipto. Verso sera, in quanto arboricolo notturno, comincia il proprio pasto composto di foglioline e gemme di eucalipto, consumandone abitualmente circa mezzo chilo al giorno.

Trascorre il resto del tempo sonnecchiando, incuneato saldamente nella biforcazione di un ramo. Occasionalmente scende a terra per cambiare albero o per favorire la digestione inghiottendo terra, corteccia e sassolini. La masticazione del koala è estremamente lunga, e l’animale non inghiotte le foglie e le gemme se non dopo averle ridotte a una pasta finissima con le proprie forti mandibole. il koala rimane immobile per 18-19 ore al giorno, gran parte delle quali passate dormendo.