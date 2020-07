I gatti dormono nei posti più alti della casa, eccone i motivi

I gatti sono da sempre tra gli animali più amati del mondo. Agili, indipendenti, con un forte carattere, giocosi e vivaci. Ma hanno anche un lato molto pigro, questi piccoli amici pelosi infatti, non di rado, si addormentano durante il giorno, e dormono anche per molte ore. Ciò che salta all’occhio dei più curiosi però, è il posto che scelgono i gatti per schiacciare i loro pisolini.

Molte persone che posseggono gatti infatti, avranno sicuramente notato che felix ama molto addormentarsi nei posti più alti della casa, ma qual è la motivazione di questo bizzarro comportamento? Alla base infatti, sempre che i gatti abbiano più motivazioni per scegliere di dormire nei posti più alti della casa.

Innanzitutto sono posti dove di sicuro non verranno disturbati da nessuno, essendo luoghi accessibili solo a chi, come loro, possiede una discreta agilità e flessibilità, godendo così dell’assoluta esclusività del posto scelto, certi del fatto che nessuno li andrà a disturbare durante le loro ore di pisolino.

Allo stesso tempo, il gatto sceglie dei posti che appaiono molto strategici, consentendogli di aumentare la visuale del proprio territorio, avendo sempre il controllo della casa e di tutto quello che succede, anche se un animale estraneo invade il suo territorio, grazie al posto in alto scelto, il gatto sarà capace di individuarlo istantaneamente.

Inoltre, i gatti preferiscono stare freschi in estate, infatti molto spesso preferiscono a quel punto scendere a terra e sdraiarsi lì dove c’è frescura, ma in inverno preferiscono stare molto caldi, e scelgono i posti più in alto, dove il calore si accumula. In ultimo i gatti, così come gli umani, tendono anche a subire gli effetti dello stress, e proprio come gli umani, reagiscono a questo sentimento, cercando di arrampicarsi sui trespoli e nei posti più alti, per stare in disparte, per avere un attimo di privacy.