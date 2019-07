I gatti assimilano e riflettono la personalità dei loro padroni

Chi è alla ricerca di un animale di compagnia, spesso si troverà di fronte ad un dilemma: sarà meglio il cane oppure il gatto? Di solito si ritiene che il primo sia molto più socievole, mentre il secondo risulti più autonomo, ma anche più freddo e distaccato. Chi pensa però che i felini siano del tutto indifferenti verso i loro padroni, commetterebbe un errore non da poco.

Secondo quanto emerge da una ricerca inglese condotta dalla Nottingham Trent University e dalla University of Licoln, i mici non sarebbero affatto degli animali impassibili, anzi, sarebbero influenzabili dai loro padroni, e in particolar modo dal comportamento e dallo stile di vita di questi ultimi.

Stando alle conclusioni apparse sulla rivista scientifica PLOS One, il gatto sarebbe quindi molto più interdipendente di quanto non si possa credere. A quanto pare gli agili quadrupedi sarebbero in grado di assimilare le abitudini e i comportamenti dei loro proprietari. Inoltre, come delle vere e proprie spugne, si adeguerebbero al clima presente all’interno della famiglia che li ha adottati.

Per arrivare a formulare queste considerazioni, i ricercatori hanno preso in esame un campione di 3.000 persone che avevano un gatto. Con una serie di interviste e di questionari mirati, si è arrivati alla conclusione che i gatti assimilano il modo di fare dei loro proprietari. Ne consegue che chi ha un carattere nevrotico, riflette questo aspetto sul gatto, che a sua volta diventa più aggressivo e scontroso. Diversamente nel caso di un’indole più pacata, anche i gatti saranno più tranquilli e socievoli.

Ma oltre all’aspetto caratteriale, è stato altresì scoperto che i gatti che vivono in famiglie stressate o in cui esistono delle tensioni relazionali, hanno anche maggiori possibilità di essere sovrappeso. Da qui si è propensi a ritenere che quello che si instaura tra padroni e gatti, altro non sarebbe che un rapporto del tutto speculare a quello che può esistere tra genitori e figli. Madre e padre sono infatti responsabili dello stile educativo della loro prole, modellandone non solo il comportamento, ma anche le abitudini e la personalità.