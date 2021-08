I cambiamenti climatici causano il rimpicciolimento delle specie animali

Cosa ne pensa l’autore

Martina Capit - Purtroppo i cambiamenti climatici in atto creano problemi non solo per la sopravvivenza delle specie ma per tutto l'ecosistema. Le alte temperature creano incendi, danni a cose e persone e se non mettiamo in atto prontamente delle risorse per fermare questo fenomeno i prossimi anni saranno sempre più difficili.