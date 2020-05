Hokule, il gatto adottato che ora fa surf con i suoi proprietari

La vita, anche quella di un gatto, può mutare improvvisamente ed in poco tempo in base ad eventi imprevisti e alle stravaganze che il destino offre in ogni momento. Questo discorso si sposa perfettamente con il gatto Hokule, un felino comune dal pelo bruno e bianco che viveva liberamente tra le strade e le campagne delle isole Hawaii, con tutti i pericoli connessi al randagismo.

Il micio è stato salvato dai volontari del gattile di zona e posto in adozione: ben presto per lui è arrivata una richiesta finita subito in porto; una giovane coppia lo ha preso con sé ed ha permesso ad Hokule di cominciare una nuova vita, fatta di riposo e di coccole ma anche di tanto sport, come presto il gatto avrebbe scoperto.

I suoi proprietari, Alessia e Pat, sono surfisti che si dilettano sulle arcinote grandi onde delle spiagge delle Hawaii. Il gatto è stato portato fin dai primi giorni sulla spiaggia, dove ha imparato ad avere il primo contatto con le acque dell’oceano, dapprima con le sole zampe e poi con tutto il corpo: Hokule ha scoperto, a dispetto delle abitudini della gran parte dei felini domestici, di non aver paura dell’acqua, nemmeno di quella salata.

Così, dopo diverse nuotate e passeggiate con le onde che bagnavano il pelo ed il corpo del gatto, Hokule ha provato anche a diventare il terzo membro della famiglia ad appassionarsi al surf; Alessia e Pat lo accompagnano sulla tavola sempre nei pressi della spiaggia ed il loro micio si mette sempre in posizione per muoversi sull’acqua, divertito e felice come non mai.

Così, il gatto, negli immediati pressi del bagnasciuga, viene lasciato anche solo sulla tavola da surf, sempre con i suoi padroni vicini e vigili. Il gatto ha trovato risalto sul web e le sue diverse fotografie postate su Instagram che lo ritraggono in pose da abile surfista hanno ottenuto migliaia di like e l’attenzione sia degli appassionati di surf che di quelli dei gatti domestici.