Harry e Meghan adottano un altro cane: è una Beagle adulta e malata

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di aprire il loro cuore ed adottare una cagnolina sfortunata dal canile. Dopo tante vicissitudini che non hanno compromesso la popolarità dei duchi di Sussex, questo gesto potrà sicuramente contribuire riabilitarli agli occhi dei sudditi.

Dopo essere convolati a nozze, la coppia decise, non tra poche perplessità della Regina Elisabetta, di lasciare Buckingham palace per trasferirsi negli Stati Uniti, patria natia di Meghan. Grazie a questo bel gesto i duchi di Sussex hanno dimostrato ancora una volta di avere buon cuore: ecco la loro nuova ‘figlia‘.

La famiglia si allarga

I duchi di Sussex hanno deciso di ‘salvare’ dal triste destino in un canile, una splendida cagnolina Beagle con problemi di salute. La sua storia, fatta di maltrattamenti e terribili violenze, ha commosso i reali britannici, i quali non ci hanno pensato due volte prima di prendere questa nobile decisione.

La loro casa di Montecito, in California, accoglierà presto anche Mama Mia, è così che il principe Harry e Meghan hanno deciso di battezzare la new entry. A seguire l’adozione è stata Shannon Keith, avvocato per i diritti degli animali che gestisce il Beagle Freedom Project, che mai avrebbe pensato di essere contattata dalla moglie del principe Harry: “Quando mi ha chiamata la duchessa personalmente si è presentata solo come Meghan e il mio primo pensiero è andato chiaramente a Megan Fox, mai avrei immaginato si trattasse di quella Meghan”.

In realtà, da tempo la duchessa di Sussex si batte per i diritti degli animali ed è molto attiva a promuore azioni nobili come l’adozione, tramite il celebre slogan “Adopt don’t shop“. Tra l’altro Meghan ha deciso di adottare un cane anziano e con problemi di salute, salvandolo dalle difficoltà che la vita in un canile inevitabilmente comporta per i cani più avanti con l’età. Sicuramente questo gesto così lodevole dei duchi di Sussex rappresenterà un grande esempio per chi ha a cuore il mondo degli animali.