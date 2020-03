Goma, il “cane Topolino” è diventato una star di Instagram

Un occhio poco attento potrebbe scambiarla per un peluche, in verità Goma non è affatto un giocattolo, ma una cagnolina in carne ed ossa. A differenziarla da tutti gli altri esemplari della sua specie, sono però le orecchie che le donano un’aria da personaggio dei cartoni animati.

E in effetti guardandola bene, molti internauti hanno notato in questo tenero quadrupede una sorprendente somiglianza con Mickey Mouse, la star della Disney che nel 2018 ha spento 80 candeline. Goma, che di anni ne ha però solo quattro, ha anch’essa raccolto grande popolarità, arrivando a poter vantare su Instagram qualcosa come oltre 110mila followers, un numero che farà invidia a molte delle più affermate influencer di tutto il mondo.

Goma, che in giapponese significa “sesamo”, è un meticcio che vive a Tokyo, città dove è conosciuta con il soprannome di “cane Topolino”. La sua famiglia umana la segue assiduamente, documentando sui social ogni momento della sua giornata. I numerosi fan vengono così costantemente informati su ogni coccola, travestimento, passeggiata o toelettatura, alla quale si deve sottoporre con assiduità per poter mantenere inalterata la sua grande notorietà.

E come le dive più acclamate del mondo dello spettacolo, anche Goma ama raccogliere tutte le attenzioni su di sé. Oltre che in patria, la cagnolina con quell’aspetto da personaggio dei fumetti è amatissima anche negli Stati Uniti, dove le sue orecchie giganti hanno rubato il cuore a migliaia di americani.

Unica nel suo genere, Goma non è affatto un cane di razza, ma un incrocio molto particolare, avendo ereditato dal maltese il corpo e il pelo bianco candido, mentre dal papillon le orecchie di colore grigio. Decisamente più grandi rispetto alla corporatura, sono proprio le sue buffe orecchie a renderla così particolare e cartoonesca. Per tutti coloro che fossero interessati a saperne di più, ammirandola in tutte le sue molteplici performance quotidiane, non rimane quindi che visitare la pagina Instagram marupgoma_c.