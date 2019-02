Gli uomini con una folta barba sono più sani e attraenti: lo confermano anche gli scienziati

Sebbene le nostre mamme ci vorrebbero ancora lisci e morbidi come quando eravamo bambini, avere una barba folta e a ben curata è il sogno di ogni ragazzo. O quasi. Grazie ai risultati di questi studi, ora potrai convincere anche la tua ragazza (o tua madre) a lasciarti crescere qualche pelo in faccia. Inizia a spiegarle che sembrerebbe che la barba permetta di restare giovani e in salute.

Inoltre è stato dimostrato che rende gli uomini più attraenti, ma questo probabilmente lo avrebbe confermato qualsiasi ragazza che abbia superato i 18 anni. Oh, beh, e qualche ragazzo.

Ma quello che non si sapeva prima è che la barba folta ha anche dei benefici sulla salute.

Secondo i ricercatori dell’Università del Queensland, la barba può proteggere il viso dal 95% dei raggi UV dannosi.

Vale a dire unfattore di protezione solare di ben 21.

L’autore principale di questa ricerca, il professor Alfio Parisi, ha confermato queste audaci affermazioni all’Indipendent, spiegando: “La barba non sarà efficace su tutto il corpo come la protezione solare, ma sono certamente un fattore nel bloccare i raggi UV”.

Tutto qui? No, c’è chiaramente di più. Questa bassa esposizione ai raggi UV ha altri vantaggi per il viso. Meno UV significa un processo di invecchiamento più lento. Ciò significa che, nonostante la barba ti faccia sembrare più maturo, la tua pelle si conserverà in realtà più giovane e senza rughe.