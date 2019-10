Gli scienziati hanno addestrato con successo i topi a guidare auto minuscole

Gli scienziati hanno messo alla prova i topi e questi ultimi hanno dimostrato di saper guidare delle automobili in miniatura, In questo modo è stato scoperto che in realtà il cervello dei topi è molto flessibile, al punto da imparare cose nuove all’occorrenza. Questo studio rappresenta un modo per valutare come l’apprendimento di nuove abilità possa tornare utile per ridurre lo stress.

È risaputo che i topi possono riconoscere i differenti oggetti e muoversi nei labirinti, tuttavia tutto ciò che è stato analizzato riguardo il loro comportamento è stato sempre limitato al mondo animale. I ricercatori hanno perciò deciso di provare ad insegnare loro a guidare un’automobile.

I topi guidano le auto

Le automobili in miniatura sono costituite da contenitori trasparenti alimentari in plastica e da ruote. Il volante è stato costruito utilizzando tre barre di rame e, per il tappeto dell’auto, è stato utilizzato l’alluminio. Nel momento in cui i topi impugnavano le barre di rame, il circuito elettrico montato sull’auto veniva chiuso e il veicolo si muoveva. In base a quale delle tre barre toccavano, potevano sterzare a sinistra, a destra o proseguire dritto.

Sono stati utilizzati in tutto 17 topi, sei femmine e 11 maschi. Come ricompensa per le abilità di guida acquisite, gli scienziati hanno dato ai topi dei cereali. È stato analizzato come la guida in realtà rilassasse psicologicamente i topi e, per arrivare a questa conclusione, sono stati analizzati due ormoni chiamati cortisolo e deidroepiandrosterone. Quest’ultimo riduce lo stress, mentre il primo lo provoca.

Durante la guida. perciò, si verificava un diverso rapporto tra i due ormoni citati poco fa a favore di un maggior relax. In questo modo, è stata confermata un’altra ricerca, che confermava già in passato come i topi si rilassassero portando a termine compiti difficili per procurarsi il cibo.