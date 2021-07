Avrebbe potuto trasformarsi in tragedia un episodio avvenuto in Giordania la scorsa settimana, precisamente ad Aqaba, sul Mar Rosso. Un turista giordano che si trovava in vacanza, infatti aveva deciso di fare un’esperienza molto particolare, ovvero farsi trascinare da un motoscafo con un paracadute ascensionale. Si tratta di un’attività molto nota in tutto il mondo, e che ogni anno attira migliaia di persone nelle località costiere più famose di tutto il globo. Una volta partita, l’imbarcazione ha fatto sollevare in aria il paracadute grazie alla sua velocità.

Il turista era ben issato a bordo della vela, ma non sapeva cosa lo avrebbe atteso di lì a poco. Quando il motoscafo ha rallentato, il paracadute si è abbasato, e di conseguenza il turista è arrivato a pochissimi metri dal pelo dell’acqua. Proprio in quel momento un grosso squalo ha fatto un balzo enorme mordendo il malcapitato ad un piede. Il morso del pescecane è stato talmente tanto violento da strappare la carne. Il motoscafo ha quindi aumentato la velocità per poter far alzare nuovamente la vela, mentre il turista è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza e portato in ospedale.

Non rischia la vita

Il turista vittima dell’incidente è un 37enne giordano. L’uomo è stato portato d’urgenza presso l’ospedale militare Prince Hashem di Aqaba, dove è stato sottoposto d’urgenza ad un intervento chirurgico. Il morso dello squalo, infatti, gli ha provocato lesioni ai tendini e strappato la parte posteriore del piede.

Le sue condizioni sono giudicati gravi, ma il turista può rientenersi fortunato perché si rimetterà presto e non rischia assolutamente la vita. La scena è stata ripresa da altri turisti che si trovavano sul litorale. L’attacco dello squalo ha provocato panico tra i bagnanti, ma le autorità hanno proceduto a rassicurare la popolazione. Si tratta di eventi molto rari nel Mar Rosso.

Nel Mar Rosso, così come spiega Fanpage, ci sono molti tipi di squali ma normalmente non si trovano in acque poco profonde come quelle al largo della costa giordana. Nelle prossime ore non è escluso che possano conoscersi ulteriori dettagli su quanto avvenuto ad Aqaba. Lo shock per il turista 37enne è stato davvero tanto.