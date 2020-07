Giappone, un glicine di 144 anni che assomiglia a un cielo rosa

La natura non smette mai di sorprendere, regalare emozioni e sensazioni straordinarie grazie ai suoi scenari che sono unici al mondo. Le piante, i fiori, i loro colori sono aspetti straordinari che arricchiscono il pianeta. La natura, nel paese del Sol Levante, dona momenti magici, non solo per la fioritura dei ciliegi in fiore, ma anche per un’altra pianta i cui colori vividi lasciano tutti a bocca aperta. Ecco quale è questo fiore.

La pianta del glicine che si trova in Giappone è la più grande che esista nella terra del Sol Levante e assume i colori del rosa e del viola che ricordano le sfumature del cielo durante le ore serali verso il tramonto. Grazie a questo glicine, è come se il cielo si coprisse dei suoi stessi colori creando un panorama e scenario unico al mondo.

Questo glicine si trova nel parco di Ashikaga Flower, e, anche se non è la pianta più alta al mondo, raggiunge l’altezza di 1990 metri quadrati o anche più di mezzo acro, e risale al 1870. Il glicine più grande al mondo è alto 4000 metri e si trova nella Sierra Madre, in California. Sebbene i glicini possano sembrare, a prima vista, delle piante, in realtà sono delle viti.

Dal momento che le vigne del glicine sono molto pesanti, l’intera struttura è sorretta da dei supporti in acciaio in modo che sia i turisti che i giapponesi possano camminare sotto questa sorta di baldacchino per crogiolarsi nella luce dei colori del viola e del rosa che i fiori pendenti proiettano.

Da metà aprile a fine maggio, nel parco di Ashikaga Flower, vi è il festival dedicato al glicine con più di 350 piante da ammirare. Uno spettacolo unico in cui la primavera dà il meglio di sé nel paese del Sol Levante per tutti i giapponesi e non solo.