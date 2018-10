Georgia, un cane invade il campo durante una partita di campionato

La massima serie calcistica della Georgia, nell’estremo Est europeo, è quasi verso la fine della stagione ed una delle sfide di alta classifica della 28esima giornata è la gara tra il Dila Gori e la Torpedo Kutaisi, rispettivamente terza e quinta della stagione, guidata dal sorprendente Saturbalo Tbilisi. Una cronaca calcistica, penserete: è così, almeno fino al 69′ della partita.

Poi, dalla linea di fondo, ecco entrare una simpatica bestiola dal pelo nero: il risultato è sullo 0-0, le squadre giocano in dieci per un’espulsione a testa e sono sulla difensiva, quando il cane invade il terreno di gioco e corre fino a giungere quasi a metà campo, per poi uscire. Invece che andare oltre i cartelloni pubblicitari, il cane rientra e inizia ad annusare il terreno.

In quel momento il guardalinee gli fa cenno di uscire, ma il cane invece torna verso l’area di rigore da cui è entrato e si ferma di fronte al portiere che difende quella porta, con il quale trova subito un’intesa e inizia a giocare con lui: l’estremo difensore scimmiotta dei gesti per farlo divertire ed il cane gradisce tantissimo.

Dopo il portiere, sono i giocatori che si avvicinano a lui e uno di loro lo segue nella corsa che il quadrupede improvvisa verso l’altra linea laterale del campo: questo calciatore sembra riuscire a farsi capire dal cane con i gesti e prova a convincere la bestiola ad uscire.

Il cane, però, vuole divertirsi ancora un po’ con il suo amico calciatore dalla divisa bianca e tenta di fare con lui gli stessi giochi saltellanti che ha fatto con il portiere. L’uomo sembra aver compreso come far capire al cane che deve uscire e compiendo ampi gesti con le braccia convince il cane ad andare oltre la riga bianca; il quattrozampe corre verso la tribuna e verso un pubblico assai divertito.

Giunge così sotto il parapetto in metallo e viene afferrato per le zampe, che tiene protese verso l’alto, da alcuni tifosi. La divertente invasione di campo è finita dopo quasi tre minuti e la partita può ricominciare. Finirà 0-0, lasciando entrambe le squadre in lotta per i posti che valgono l’Europa League, ma questa sfida rimarrà a lungo ricordata per questo episodio quasi unico.