Ha fatto un volo di 15 metri schiantandosi al suolo e perdendo la vita sul colpo. Cosi è morta una cagnolina di 13 anni, di razza Shih Tzu, che nel pomeriggio di ieri è caduta dal balcone di un appartamento situato al rione Marassi di Genova. La bestiola, che era cieca, al momento dell’incidente pare si trovasse da sola in casa. Non si sa ancora come abbia fatto la cagnolina ad avvicinarsi al balcone e a cadere giù: la dinamica è in fase di accertamento.

L’animale è morto praticamente sul colpo. Il palazzo da cui è caduta la cagnolina si trova in largo Merlo. Chi si trovava in strada e ha notato la scena ha lanciato immediatamente l’allarme, ma purtroppo per lei non vi era più nulla da fare. Il cane è morto praticamente sul colpo una volta toccato il suolo. Sono stati i sanitari della croce gialla veterinaria a constatarne poi l’avvenuto decesso e a rimuovere il fido dalla strada. Sotto shock i proprietari.

Caduta dal sesto piano

La cagnolina è caduta dal sesto piano del palazzo. Come già detto l’animale era cieco, per cui non si sarebbe accorto che davanti c’era il vuoto. Gli Shin Tzu sono una razza di cani molto piccola che non supera quasi i 20-28 centimetri di lunghezza. La vita media di questi cani, di origine cinese, si aggira attorno ai 10-16 anni.

Non è stato diffuso il nome della cagnolina deceduta a Genova. Tutto il vicinato comunque si è stretto attorno ai proprietari dell’animale, distrutti da questa improvvisa perdita. Sicuramente nelle prossime ore si riusciranno a comprendere le cause che hanno portato all’incidente in cui ha perso la vita questa cagnolina.

La notizia della tragedia si è sparsa in tutta la provincia di Genova e nel resto della città. Del fatto hanno parlato diversi giornali locali. Non è purtroppo la prima volta che un animale domestico perde la vita in queste tragiche circostanze. Saranno le relative indagini, in ogni caso, a chiarire come siano andati i fatti.