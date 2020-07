Gatto viaggia per 2 giorni e 40 chilometri nel paraurti di un’auto prima di essere salvato dai pompieri

Si dice che i gatti abbiano sette vite… ed è proprio vero! Protagonista di quest’assurda vicenda è un gattino che è rimasto per ben 2 giorni incastrato nel parafango di un’auto. Un viaggio durato più o meno 40 chilometri e che deve aver rappresentato un vero e proprio incubo per un gattino che non ha potuto far altro di aspettare di essere notato e salvato da qualcuno.

È quello che è accaduto a Castel di Casio, un piccolo comune in provincia di Bologna e gli eroi di questa vicenda sono sicuramente i vigili del fuoco che sono riusciti ad estrarre e salvare questo povero gattino da un triste destino. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, il gattino si era infilato due giorni prima nel passaruota di un’autovettura e non era più riuscito ad uscirne fuori. Naturalmente il gattino non era stato visto né dal conducente dell’auto, che aveva iniziato il suo viaggio a Pistoia, né da nessun altro.

Il cucciolo è stato finalmente notato da alcune persone che si trovavano vicino ad un bar a Castel di Casio, a circa 40-45 km da Pistoia. Il miagolio del gatto e una zampina che usciva sopra la ruota hanno attirato l’attenzione dei presenti che hanno subito chiamato i soccorsi.

Arrivati sul luogo, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare il gattino, estraendolo dal parafango nel quale si era incastrato. Il tutto è stato effettuato senza danneggiare minimamente la vettura e, cosa più importante, senza infliggere nessun danno nemmeno al povero cucciolo protagonista di questa singolare disavventura.

Il gattino si è quindi salvato, si trova in buone condizioni di salute ed è stato affidato ad una persona che si è offerta volontaria di prendersi cura di lui. Una storia che ha avuto decisamente un lieto fine, il gattino è uscito illeso dal parafango e oltretutto ha anche trovato una nuova famiglia. Meglio di così!