Gatto torna in piena salute grazie alla sorprendente amicizia con un cane

Il gatto Shortie comincia la sua vita nel modo peggiore, nascendo con problemi di salute non indifferenti. Il gatto, trovato in condizioni precarie da alcuni volontari di un’associazione animalista, è stato portato al Best Friend Animal Society di Mission Hills, località della California. Affamato e disperato, Shortie non si faceva avvicinare in nessun modo dagli operatori e rimaneva tutto solo in un angolo.

Con il passare delle settimane al rifugio per animali, Shortie si aperto nei rapporti con i volontari, ha cominciato a mangiare ed ha mostrato segni di miglioramento nella sua salute che, tuttavia, dopo breve tempo, è piombata di nuovo sul fondo, con la sua vita a forte rischio. E’ stata necessaria una trasfusione di sangue felino per salvarlo. Lo stress stava uccidendo Shortie: aveva bisogno di una famiglia.

Una delle volontarie, Mamie Maxwell, ha portato Shortie a casa propria ed i primi giorni di convivenza con lei, il marito e l’anziano cane Tanner sono stati complessi: come quando era giunto al rifugio, il gatto si è tenuto lontano da tutto e da tutti, rimanendo celato in un armadio da cui sbucava fuori solamente per mangiare qualcosa.

Sconfitta la propria timidezza, Shortie ha cominciato ad aggirarsi per casa e qui è cambiata la sua vita: è nata una profonda amicizia tra esso ed il cane Tanner, i quali hanno iniziato a condividere il divano di casa. Il cane, in un primo momento, pareva spaventato dalla presenza del gatto, ma è bastato poco per fidarsi di quel felino e presto sono divenuti compagni di gioco e, soprattutto, di riposo sul loro divano.

Così, grazie a questa amicizia speciale, Shortie è migliorato nella condizione fisica in poche settimane ed ora è in salute come non lo era mai stato nella sua vita. Al momento in cui sono state avviate le pratiche dell’adozione, la famiglia di Mamie ha deciso: Shortie continuerà a fare compagnia al cane Tanner per il resto della sua vita, abitando sempre in quella sua adorata casa.