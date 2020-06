Gatto ritrova una normale mobilità grazie ad una protesi: intervento chirurgico all’avanguardia

Un gatto dal pelo nero ha avuto, come molti della propria specie, la sfortuna di infilarsi in mezzo al traffico di qualche via ad alto scorrimento ed ha impattato contro un veicolo, finendo a terra con una zampa fratturata in più punti ed ormai compromessa. Al micio, una volta ripresa coscienza, non restava che allontanarsi su tre zampe verso un luogo più tranquillo.

Il gatto, così malridotto, è stato ritrovato da un gruppo di volontari del servizio veterinario di Terracina, in provincia di Latina, e lì lo hanno sottoposto alle prime cure, medicando le tante ferite ricevute durante lo scontro contro il veicolo che lo ha travolto. In quel momento, vista la grave condizione della sua zampa, i soccorritori lo hanno condotto verso una struttura specializzata.

Il gatto è stato condotto alla clinica veterinaria CVK di Gaeta, dove i medici Alfonso Buonomo, Alessandro Cirillo ed Ornella De Pertis hanno sanato le escoriazioni più gravi e quelle che erano a rischio di infezione, ma la condizione della zampa spezzata era ormai irrecuperabile ed era necassaria l’amputazione; l’equipe medica comunque non si è arresa.

In collaborazione con una coppia di periti industriali e di un ingegnere meccanico, tutti provenienti dal settore industriale dell’aeuronatica, la squadra medica ha portato il gatto ferito presso l’ospedale di Castellamare di Stabia, in provincia di Napoli, dove al gatto è stata applicata una protesi composta da materiali avanzati e leggeri.

Il gatto si è risvegliato dall’anestesia ritrovandosi con quella zampa artificiale, completamente certificata e biocompatibile nell’utilizzo. Infatti lo sfortunato animale ha impiegato poco ad adattarsi alla sua nuova mobilità, trovando confidenza con l’arto artificiale e ritrovando quella libertà di movimento che aveva perduto dal giorno di quel terribile incidente stradale.