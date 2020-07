Gatto rimasto orfano trova un’insolita guardia del corpo, un drago di pezza

Un piccolo gatto è rimasto tutto solo fin dalle prime ore della sua vita, senza energie e senza poter contare sull’aiuto di qualcun altro. Il suo destino lo ha visto muoversi tra le strade della Florida, rimanendo alla mercé del fato. Per fortuma Samantha Smart, una donna della zona, lo ha trovato in condizioni disperate ma ancora in vita.

L’intero vicinato del quartiere si è mosso a soccorso del gattino, tutti hanno dato conforto, latte e cibo al nuovo arrivato in casa Smart, ma il piccolo rimaneva troppo solo ed indifeso, ancora senza energie e privo di qualunque sostegno morale. Così, in soccorso dello sfortunato micio è giunto al suo fianco addirittura un drago a fargli da guardia del corpo.

Ovviamente Dragon è un peluche molto semplice e dall’aspetto simpatico, ma per il gatto Ponyo è divenuto una vera e propria coperta di Linus, un sostegno di cui non poteva fare a meno durante le sue prime settimane di vita, anche nel momento in cui il piccolo felino è stato accompagnato da Samantha nella clinica veterinaria di Operation Catnip, nella quale trovare le cure per superare il suo difficile stato fisico.

I medici veterinari si sono resi conto che il pupazzetto Dragon è insostituibile nella vita di Ponyo, così hanno deciso di renderlo il suo fedele compagno in ogni momento della propria vita ospedaliera. Il gatto ha dovuto superare numerosi esami medici e piccoli interventi, trovando sempre sostegno nel suo inseparabile amico di pezza.

Dopo diverse settimane trascorse in clinica, Ponyo ha trovato uno stato di salute eccellente ed è pronto per affrontare la vita di tutti i giorni, sempre e comunque in compagnia di Dragon, il pupazzo che la figlia di Samantha, Violet, ha lasciato ben volentieri al gattino e che è stato probabilmente il sostegno decisivo per sopravvivere durante i primi istanti della sua esistenza.