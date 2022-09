Gatto rimane incastrato nella scocca di un’auto: salvato dai Vigili del Fuoco. Un passante lo adotta

Ascolta questo articolo

Capita spesso che i gattini cerchino rifugio nei posti più impensabili, e anche piuttosto estremi. Essendo dotati di una notevole agilità e spirito di adattamento, capita di trovarseli ovunque: per esempio in bilico su un ramo ad alta quota o, come in questo caso, a riposare nella scocca di un auto.

La conducente di questo veicolo aveva messo in moto e procedeva indisturbata, quando, all’improvviso, ha sentito miagolare. Sembrava proprio di avere un ospite inatteso nella sua macchina, ed è stato proprio così. In realtà, questo micetto non si trovava affatto all’interno dell’abitacolo, ma in un posto decisamente impensabile: ecco come è andata a finire.

L’incredibile ritrovamento

E’ la storia assurda di una signora belga in vacanza a Treviso, che mentre procedeva la sua marcia in macchina ha sentito un miagolio sospetto. A quel punto ha deciso di fermarsi e chiamare i vigili del fuoco, i quali hanno faticato non poco per riuscire a trarre in salvo questo gattino molto temerario.

Si era rifugiato all’interno del sottoscocca della ruota di questa Bmw X3, e per liberarlo è stato addirittura necessario smontare la ruota ed il sottoscocca. Alla fine questo micio bianco, visibilmente spaventato da tutto quel trambusto, è riuscito a cavarsela senza alcun inconveniente. Sicuramente è stato molto fortunato, in quanto capita spesso che molti gatti alla fine subiscano una fine non così felice quando trovano rifugio in questi posti poco raccomandabili.

Intorno all’auto, mentre erano in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco, si è subito radunata una folla di curiosi che hanno assistito con il cuore in mano al salvataggio del micio. Tra di essi c’era un signore che non ha proprio resistito al fascino di questo bellissimo micio bianco, decidendo addirittura di adottarlo. SI è conclusa così una storia che ha avuto alla fine persino un doppio lieto fine.