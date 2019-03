Gatto intrappolato sulle scale mobili, i passanti lo salvano

La linea 1 della metropolitana è, solitamente la più affollata della città. Specie se non ci troviamo in Italia, ma nel Paese più popoloso del mondo, ovvero la Cina, specificatamente nella città di Xiamen, una megalopoli da 3.500.000 abitanti, costruita su due isole. Il traffico di persone in ogni momento del giorno nelle stazioni della metro è senza sosta.

Tra tanti esseri umani transita anche qualche animale a quattro zampe. Un gatto voleva probabilmente usufruite della comodià delle scale mobili, quando si è invece ritrovato intrappolato con entrambe le zampe nell’intercapedine tra i gradini e la piattaforma della rampa mobile in salita. Il felino è piombato nel panico, sentendosi continuamente spostare dai gradini mobili, senza potersi liberare.

La prima a notare il povero gatto è stata una signora, che ha allertato immediatamente il personale della stazione ma, ad aiutare il micio, ci hanno pensato anche molti altri passanti, ognuno dei quali si è prodigato con il proprio ingegno per riuscire a tirar fuori da quello spazio molto angusto le zampe del felino, che rischiavano di procurarsi seri danni.

La sinergia tra tutte le persone presenti in stazione ha permesso al gatto dal pelo bruno di risucire a salvarsi in tempo prima di subire dei danni seri, se non addirittura di morire, perché gli ingranaggi stavano ferendo scatto dopo scatto le zampe incastrate. Bloccate le scale, il gatto è stato tratto in salvo e messo in una gabbia di fortuna, per poi trasportarlo da un veterinario che prestasse soccorso immediato.

La diagnosi è comunque terribile: le zampe hanno subito fratture multiple e lacerazioni su tutta la pelle, con tanto di ferite infette. Per ora, per fortuna, al gatto è stata evitata l’amputazione, ma per essere sicuri che tutto proceda per il meglio, dovranno trascorrere settimane senza contrarre alcuna infezione potenzialmente mortale. Nel frattempo il gatto attende che qualcuno lo accolga a casa, magari uno dei suoi salvatori.