Gatto dal muso insolito trova un amico speciale come lui

Chi conosce il gatto Maverick sa che è un animale da compagnia molto particolare, soprattutto per il suo muso molto singolare: gli occhi guardano in due direzioni diverse, il naso è piatto, al livello del resto della struttura cranica, e inoltre soffre di una leggera forma di idrocefalo, tutte conseguenze di una situazione genetica non ordinaria.

La sua esistenza è iniziata in una famglia di New York, finché queste persone non hanno più potuto occuparsi delle sue necessità, portandolo ad un gattile. Maverick però non è un gatto come gli altri ed ha bisogno di attenzioni particolari e stare chiuso in una struttura ordinaria come quella non si confaceva alle sue difficoltà, che avevano bisogno di un luogo del tutto speciale.

Venuti a conoscenza della situazione, i volontari dell’Odd Cat Sanctuary del Massachusetts hanno contattato gli uomini del gattile newyokerse e si sono offerti per prestare le necessarie cure a Maverick; per il gatto, il trasferimento nella nuova “casa” si è materializzato in pochi giorni, in un luogo in grado di offrire un livello di vita adeguato ad esemplari con esigenze uniche.

Secondo la fondatrice dell’istituto del Massachusetts, Tara Kary, Maverick “è immediatamente diventato amico di tutti. Ama giocare e adora qualsiasi altro gatto che incontra, così come gli esseri umani: si esprime con dei teneri cinguettii, chiede sempre attenzione e ama schiacciare pisolini fra le braccia di chiunque“. Le sue vicende sono seguite da tutti i volontari del gattile in ogni momento della giornata.

È incredibile a dirsi quello che è accaduto negli ultimi tempi: una famiglia ha chiamato l’Odd Sanctuary Cat per chiedere in adozione Maverick, donando al piccolo felino una situazione di vita del tutto particolare; in questa famiglia infatti vive un gatto di nome Toast che ha più o meno le sue stesse difficoltà al muso; Maverick e Toast sono divenuti subito amici e gli umani di quella casa li osservano e li curano per ogni bisogno di cui essi necessitano.