Gatto con patologia misteriosa: la sua testa non rimane diritta

Le possibilità di un gatto di giovane età che vive a San José, nello stato californiano, di muoversi e sedersi correttamente sono poche, in quanto non riesce a tenere la testa diritta; questa barcolla improvvisamente e non ci sono modi per vederla nella posizione corretta, se non per circa un secondo, per poi continuare a rimanere inclinata, solitamente verso sinistra.

Una volontaria del rifugio per animali Saving Grace Rescue, Joyce, ha trovato questo sfortunato esemplare felino mentre vagava per le strade della sua città e lo ha accolto nella propria casa, dando un po’ di sollievo alla vita complessa del quattrozampe che, comunque, rimane difficile, perché la testa mal posizionata non è l’unico dei problemi: il povero gattino non riesce a spostarsi in linea retta e soprattutto camminare a lungo.

“Durante il nostro viaggio verso casa, Willow ha iniziato a sfregare il suo mento sulla mia pancia, alla ricerca di coccole. E abbiamo subito notato che non faceva altro che stare con la testa bassa, immobile: era senza energie“. Joyce spiega come ha accolto con affetto il piccolo Willow, ma anche la difficoltà di doverlo accudire, visti i tanti problemi.

Willow, senza più forze, ha mangiato e si è dissetato e dopo un paio di giorni ha ritrovato una forma discreta, ma i problemi di equilibrio della testa e del corpo persistono, tanto che la donna ha provato a sottoporlo all’esame dei veterinari, che non hanno compreso quale possa essere la malattia annidata nel suo corpo poco armonico ma, nonostante questo grazioso e dolce.

Il dibattito è intercorso, dopo la notizia, anche fra diversi veterinari della California e del resto del mondo, che non sono riusciti a trovare spiegazioni a questa strana postura del gatto ed alle difficoltà di trovare un modo di camminare che gli permetta di muoversi con sicurezza. Non c’è nessuna diagnosi e tale patologia rimane sconosciuta.

Probabilmente, quello che è accaduto nel resto della vita da vagabondo di Willow ha contribuito a queste malformazioni del suo corpo, forse un incidente o i postumi di qualche infezione, pensano i veterinari. Joyce, invece, sta lavorando con amore e costanza con il suo gatto per dargli maggior sicurezza e una vita dignitosa, nonostante le tante difficoltà della sua precaria esistenza.