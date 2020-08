Gatto con malformazione torna a camminare con delle stecche speciali

Le storie con protagonisti gli amici a quattro zampe toccano sempre il cuore commuovendo, soprattutto se l’esito è a lieto fine. Proprio come succede con gli uomini, capita che alcuni animali nascano con una malformazione a causa della quale fanno fatica a vivere una vita serena come tutti gli altri. La storia del gatto Sion è emblematica in tal senso. Procediamo con ordine e cerchiamo di capire meglio.

Appena nato, il gatto Sion, sembrava un cucciolo come tutti gli altri, ma a cinque giorni di vita è giunto nella Terapia Intensiva dell’Arizona Humane Society dal momento che non riusciva a muovere le zampe posteriori. Sion è nato con una malformazione che è possibile risolvere, ma solo se trattata nei tempi giusti e tempestivamente.

Le zampe posteriori del micio dovevano essere steccate, ma risultava particolarmente complicato eseguire questo trattamento considerando che nessuno dei veterinari disponeva di strumenti così piccoli adatti a lui. A quel punto, i medici non si sono arresi e hanno escogitato nuovi metodi in modo da dare a Sion la possibilità di muoversi e camminare come tutti i suoi compagni.

Hanno usato degli abbassalingue in legno cercando di adattarli alle sue misure e, con l’ausilio di garze, bende, nastro adesivo, hanno cominciato a fasciare le sue zampe posteriori. I veterinari hanno creato delle stecche artigianali funzionali ed efficaci in modo che il gatto potesse camminare e muoversi in libertà.

In questo momento, il gatto sta bene e si trova al rifugio Arizona Humane Society dove riceve tutte le cure necessarie come fanno sapere dal centro: «Dopo poco più di una settimana, grazie alle speciali stecche, alle cure continue e a tanto amore, Sion ha iniziato a usare normalmente le zampe posteriori ed è stato in grado di ricongiungersi ai suoi fratelli». Il gatto ha 8 settimane e, insieme ad altri gatti come lui, sta aspettando una famiglia che lo adotti.

L’Arizona Humane Society ha già salvato e curato 1300 cuccioli orfani in questi sette mesi del 2020 e tantissimi altri sono in attesa di ricevere cure e amore da parte del personale.