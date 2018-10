Gatto con le zampe rotte ora si sposta con le rotelle

Il destino del piccolo gattino Bernard poteva essere segnato da tempo. Il cucciolo riusciva solamente a spostarsi con le zampe anteriori, con grande difficoltà e con una lentezza tale da esporlo a molti pericoli, primo fra tutti quello di essere investito da qualche vettura che incrociasse il suo difficoltoso incedere, oltre a molti altri ostacoli per lui invalicabili. Quando era ormai stanco e privo di energie, il gatto è stato trovato per le strade di Oxnard, una cittadina della California, dai volontari della struttura per animali “Ventura County Animals Services“, che ha la sua sede nella vicina Camarillo, sempre in California.

Il gatto aveva poche energie e si è fatto catturare molto facilmente. “Non sappiamo quasi nulla del suo passato, ma è possibile che il quattro zampe sia stato vittima di un incidente stradale“. Lo staff dell’associazione animalista racconta in breve le ipotesi sulle cause della frattura alle zampe posteriori. Per il piccolo Bernard ormai non c’era più nulla da fare per rimettere a posto le sue zampine, erano del tutto compromesse.

L’adozione e il rimedio per le zampe rotte

I veterinari di Camarillo hanno chiamato una signora di un’altra struttura, il “Wrenn Rescues“, che ama molto i gatti. Tale Jenifer Hurt ha accettato di buon grado di prendere il micino sotto la sua ala protettiva, lo ha portato a casa adottandolo ed ha avuto un’idea molto curiosa.

La signora Jenifer ha preso delle ruote giocattolo e le ha adattate al corpicino del gatto con un busto fai da te, ponendole sotto il ventre del piccolo felino. Da quel momento in poi il piccolo Bernard non ha avuto più difficoltà a spostarsi ed è diventato molto più sereno e socievole.

Gli altri gatti di casa Hurt lo trattano come un loro figlio, lo aiutano in tutti i modi possibili e la vita in famiglia è diventata molto felice per tutti, gatti ed esseri umani. Tra qualche settimana il gattino verrà riportato dai veterinari per trovare una soluzione “con le ruote” migliore, ma per ora va bene così e le sue fotografie stanno facendo il giro del mondo.