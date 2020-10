Gatta adotta quattro maialini rimasti orfani

Molto spesso gli essere umani hanno molto da imparare, proprio dagli animali. Questi ultimi infatti, sono dei veri maestri nel dimostrare l’amore oltre i confini di razza, sesso e categoria. Si apprende infatti una notizia molto commovente, proveniente dalla Georgia, dove una gatta, di nome Mac, ha adottato due coppie di simpatici e piccoli maialini, rimasti orfani troppo in fretta della madre.

A riportare la notizia è stata Adrienne Jacobs del Wild Things Sanctuary di Union Point, che ha salvato i suddetti maialini, orfani della madre, in quanto troppo piccoli per subire un distacco così prematuro, tanto che i piccoli animali avevano ancora bisogno di essere allattati.

A correre in soccorso dei quattro cuccioli, ci pensa la giovanissima gatta Mac. Inizialmente Mac li aveva tenuti al caldo, vicino a se, dormendo insieme e stringendo un forte legame di affetto. Dopo poco tempo i cuccioli hanno poi iniziato a ricercare il latte dalla madre adottiva, e sembra che Mac iniziò ad allattare i maialini.

Una notizia più unica che rara, tanto che in molti sul web hanno stentato a credere a questa storia, ma si sono dovuti ricredere quando hanno visionato le immagini e i video, pubblicati dalla stessa Adrienne. I maialini oggi sono più vispi che mai, in forze e pieni di vita, tanto che sono cresciuti in pochissimo tempo.

Tante persone hanno anche iniziato a chiedersi come potrà continuare questo rapporto tra il gatto e i quattro maiali, dato che già adesso risultano molto più grandi del gatto stesso, ma per il momento sembra che i cinque animali continuino a dormire insieme, a crescere e a giocare, in totale armonia e serenità. In futuro, molto probabilmente, l’amicizia tra questi animali, durerà per molto tempo ancora, nonostante i maialini acquisiranno una stazza anche molto importante, di sicuro molto più grande della gatta.