Florida, un pappagallo diventa star dei social cantando i classici del rock

Gli animali sanno sorprendersi ed emozionarsi in tantissimi modi diversi. Chi ha un animale lo sa molto bene. Può anche capitare che il nostro amico animale diventi una star del web e di Internet grazie a una serie di prodezze che lo contraddistinguono. E’ proprio il caso di Tico, un pappagallo che è diventato una star del web e di Internet, dal momento che ama esibirsi cantando i grandi classici del rock.

Tico è un pappagallo di colore verde dell’Amazzonia che è diventato, in poco tempo, una star del mondo di Internet e del web. Un volatile che canta i classici del rock accompagnando il padrone alla chitarra. Frank e Gina Maglio sono i proprietari di questo pappagallo che la coppia ha adottato ben 18 anni fa in Florida.

I video con protagonisti il pappagallo e il suo proprietario che si esibiscono con la chitarra è diventato virale, come è normale che fosse e ogni volta le immagini e le loro performance mandano in visibilio l’intero popolo della rete. Una storia che è iniziata in maniera casuale, nel momento in cui Frank, con la chitarra, si esibiva in Starway to heaven, quando il pappagallo ha cominciato ad accompagnarlo esibendosi in questo pezzo dei Led Zeppelin.

Accorgendosi delle qualità artistiche del pappagallo, la moglie ha iniziato a registrare un video pubblicandolo online e, in pochissimo tempo, è cominciata l’avventura di Tico. I brani con cui si esibisce sono i grandi classici del rock: dagli ACDC passando per i Depeche Mode e tantissimi altri artisti, come i Green Day.

Il pappagallo, insieme al suo inseparabile amico Frank, esegue tantissimi altri brani come A wind of change degli Scorpions. Il pappagallo non si esibisce soltanto nei brani rock, ma anche in alcuni grandi classici che hanno fatto la storia della musica, come Here comes the sun dei Beatles.