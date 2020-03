Fiumicino: salvato cane incastrato tra gli scogli

Un cane, nella sera tra sabato 28 marzo 2020 e domenica 29 marzo, ha vissuto degli istanti molto difficili e pericolosi: il quattrozampe si è allontanato dalla propria abitazione, a Fiumicino (provincia di Roma) ed è andato tutto solo, al buio, a fare un giro in spiaggia, fino a che la sua gita si è interrotta a causa di un brutto imprevisto.

Inoltrandosi sugli scogli che circondano il vecchio faro della località romana, il cane è scivolato a suo malgrado sulle rocce umide e sdrucciolevoli, anche a causa della salsedine, ed è piombato in una intercapedine tra più massi, non trovando più la via di uscita. In piena notte, era impossibile che qualcuno lo trovasse, così questo povero animale ha dovuto resistere per tutto il corso delle ore di buio.

Per fortuna, in mattinata, un cittadino residente nei dintorni, compiendo una passeggiata nei pressi della propria abitazione, ha udito dei lamenti e dei guaiti arrivare sorprendentemente dagli scogli; recandosi vicino al vecchio faro, l’uomo ha trovato il cucciolo che si dimenava e che cercava di saltellare per trovare una via di uscita, a suo malgrado senza riuscire a scavalcare i grossi sassi.

A questo punto, quel cittadino ha contattato la sezione della Protezione Civile di Fiumicino, sotto la denominazione di “Nuovo Domani”, che con delle operazioni relativamente semplici hanno riportato il cucciolo sulla terraferma: per fortuna il cagnolino non aveva alcuna ferita e nemmeno escoriazioni, il suo stato di salute risultava buono.

Gli uomini della Protezione Civile hanno verificato la presenza del microchip identificativo sul corpo del cane, così hanno contattato nell’immediatezza la famiglia che ospitava il piccolo quattrozampe. Queste persone sono giunte sul posto in una ventina di minuti e si sono riuniti assieme al loro amico animale. La sera precedente, i proprietari del cane si erano subito accorti della sua scomparsa e si sono messi a cercarlo da soli, senza risultato.