Fissare i gabbiani impedisce loro di rubarti il cibo

È bello vedere i gabbiani volare tra i cieli della città, ma quando vedono il mangiare non sono più così ben graditi. In particolare, in Inghilterra, capita spesso che i gabbiani tentino di rubare gelati, patatine fritte ed altri alimenti che le persone stringono tra le mani. Tuttavia, una nuova ricerca spiega che c’è un modo per fermare questi veri e propri assalti.

La notizia giunge dall’Università di Exeter e la ricerca è stata condotta su 19 gabbiani in Cornovaglia. Una persona, facendo da esca, ha messo un pacco di patatine fritte a terra e si è posto ad una distanza di 1.5 metri. Il gabbiano è atterrato in prossimità del pacco di patatine per iniziare a mangiarlo. A quel punto è stato fatto partire un cronometro e l’esca ha iniziato a fissare il gabbiano.

Fissare il gabbiano per non farsi rubare le patatine

Fissando i gabbiani, dopo che sono atterrati al suolo, solo il 26% di essi ha “rubato” le patatine ma con un’esitazione di ben 20 secondi in più rispetto a quando non sono stati osservati. Questo significa che i gabbiani si sentono in soggezione se vengono fissati per un tempo prolungato al punto da cambiare il comportamento.

Alcuni studi, inoltre, hanno dimostrato che i gabbiani sono dotati di un’abilità chiamata teoria della mente. Essa consiste nel condizionare gli stati psicologici degli altri animali. Infatti, il fatto di essere fissato viene automaticamente ricollegato alla possibilità di essere cacciato dai predatori.

Un altro quesito che si chiedono gli studiosi è se i gabbiani sappiano effettivamente evolversi alle condizioni di vita degli ambienti urbani. Uno degli autori della ricerca, infatti, ha commentato che continueranno a studiare i gabbiani. Di solito sono volatili che sono ubicati negli ambienti marini, ma negli ultimi anni c’è stata una vera e propria migrazione verso i centri urbani e spesso è possibile vederli rovistare addirittura tra i rifiuti alla ricerca di cibo.