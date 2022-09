Fattorino vede un cane che rischia di cadere dal secondo piano e si arrampica per salvarlo

Ascolta questo articolo

I nostri amici animali sono sempre pronti a combinarne una delle loro, a volte anche a rischio di rimetterci le penne. Se capita di lasciarli da soli a casa, il rischio è sempre quello di ritrovarlo colpevole di qualche marachella, con l’appartamento magari messo a soqquadro.

Altri cani, invece, amano cercare sempre vie di fuga per sfuggire ad una solitudine nella quale non riescono proprio a resistere. E’ il caso di questo cane, decisamente troppo temerario, avvistato dal fattorino mentre si trovava in una situazione a dir poco precaria. Il ragazzo non se ne è stato a guardare, ed è riuscito in un’impresa formidabile: ecco cosa è accaduto.

Il salvataggio

E’ l’incredibile storia di Lucy, una cagnolina di Curitiba, in Brasile, rimasta bloccata sul cornicione della finestra del suo palazzo. Rimasta da sola in casa, alla fine dopo tanto ardire una via fuga era riuscita persino a trovarla, peccato che si sia ritrovata tutto ad un tratto in bilico tra la vita e la morte; qualcora fosse caduta, infatti, difficilmente avrebbe avuto scampo dopo un volo dal secondo piano.

La sua presenza in bilico su quel cornicione non è affatto passata inosservata, ai piedi del palazzo si è subito raccolta una folla di persone. A lanciare l’allarme i vicini di casa, i quali hanno prontamente chiamato i vigili del fuoco per richiedere un intervento speciale. Ad un certo punto, visto il ritardo di questi ultimi, un fattorino particolarmente coraggioso ha deciso di procedere di sua iniziativa.

Con grande stupore dei presenti, una quarantina di persone intanto radunatasi ad assistere al salvataggio, questo ragazzo ha iniziato ad arrampicarsi sul muro del palazzo. Raggiunto il cornicione del cane, ha provveduto a spingerlo nuovamente in casa, salvandogli così la vita. Subito dopo. ha fatto rientro a casa anche il padrone di questo cane impenitente, che si è subito preoccupato di far entrare in casa dalla finestra anche il fattorino, ringraziandolo poi di cuore per il bel gesto.