Fanno "nevicare" d’estate per esaudire l’ultimo desiderio del loro cane malato

Nel mondo accadono spesso dei fatti che colpiscono per la loro singolarità. In queste settimane si sono appresi degli episodi che hanno mobilitato l’attenzione della pubblica opinione, basti pensare a quanto accaduto alcune settimane fa in Albania, dove una bambina di soli 7 anni è stata uccisa da un motoscafo mentre faceva il bagno nelle acque di Himara, nota località turistica nel sud del Paese. Ma nel mondo non accadono soltanto incidenti gravi come questo.

A volte i fatti interessano anche gli animali. Purtroppo, come ben sa chi possiede un animale domestico, quando ai nostri cari animaletti succede qualcosa si va subito nel panico e si portano ad esempio i nostri fidi, i cani, dal veterinario per le dovute visite. La storia che vi stiamo per raccontare riguarda proprio un cagnolino di nome Brooke. La vicenda è davvero molto commovente.

Il cane e l’ultima “nevicata”

Brooke era una cagnolona che viveva con i suoi padroni in Canada. Viveva appunto: Brooke oggi infatti non c’è più e ha lasciato questo mondo. Prima che lei potesse spirare per sempre, il suo padrone ha scritto un messaggio su Reddit dopo aver portato la sua cagnolona dal veterinario e aver scoperto che era malata terminale.

Al cane mancavano pochissimi giorni di vita. Per questo l’uomo su Reddit ha chiesto che potesse essere esaudito un desiderio per il suo cane, l’ultimo, ovvero quello di rotolarsi sulla neve. Visto che anche in Canada in questo periodo è estate piena, è difficile trovare la neve, per cui è cominciata una grossa mobilitazione anche da parte della popolazione locale.

Il messaggio pieno d’amore è arrivato al cuore di molte persone e, tra queste, lo staff di una pista di pattinaggio gestita dalla comunità, Bowness Sportsplex. Gli addetti hanno quindi prelevato del ghiaccio dalla pista e qui i proprietari hanno portato la loro cagnolina, che alla vista delle soffice neve si è gettata dentro giocando. Una volta tornata a casa con i suoi padroni è stata un pò nel giardino, si è fatta accarezzare, per poi spirare poche ore dopo. “Dopo che siamo tornati dalla passeggiata sulla neve, la mia ragazza l’ha portata fuori sul prato del cortile dove era bello e ombreggiato, e le piaceva tanto uscire. Si è sdraiata lì per alcune ore mentre ci salutavamo, ci ha dato dei baci e poi è andata. Ho pianto come non ho mai pianto prima. Riposa bene, Brooke. Non ti dimenticheremo” – queste sono state le commoventi parole del proprietario.