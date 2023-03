Elefantessa con la schiena deformata dopo 25 anni di trasporto turisti

Un’immagine terrificante ha mostrato il brutale danno subito da una elefantessa dopo anni trascorsi a trasportare turisti sulla schiena. A pubblicare la straziante immagine sul web è stato gruppo di animalisti Wildlife Friends Foundation in Thailandia

L’animale si chiama Pai Lin, ha 71 anni, ed è una femmina di elefante che è rimasta con una spina dorsale sfigurata dopo decenni di trasporto di turisti. In alcuni casi, l’elefantessa veniva obbligata a trasportare sul suo dorso fino a sei persone alla volta. Cavalcare gli elefanti è un’attività turistica incredibilmente popolare in paesi come la Thailandia, che sono popolosi di elefanti asiatici. Questa attività rappresenta anche un lavoro estremamente redditizio per le aziende di trekking.

Nell’immagine, la schiena dell’animale si incurva visibilmente verso l’interno. Dove la parte posteriore dovrebbe arrotondare per formare una forma quasi a cupola, la spina dorsale affonda in basso ed è deformata dopo decenni trascorsi a trasportare un carico enorme. Pai Lin ha passato 25 anni a lavorare nel settore del trekking thailandese, ma ora ha trovato rifugio presso la struttura della Wildlife Friends Foundation Thailand.

Gruppi di protezione degli animali, come quello che ha pubblicato la foto sul web, hanno a lungo fatto una campagna per impedire alle compagnie turistiche locali di utilizzare gli animali, spiegando come questa pratica sfrutti gli elefanti. “Gli elefanti utilizzati per il trekking spesso trascorrono intere giornate portando il peso del loro mahout (il conduttore, ndr), gruppi di turisti e un pesante howdah (le tipiche selle)”, ha detto l’associazione.

“Questa continua pressione sui loro corpi può deteriorare i tessuti e le ossa della loro schiena, causando danni fisici irreversibili alle loro spine dorsali. La schiena di Pai Lin porta ancora le cicatrici dei vecchi punti di pressione“. L’animale è stato salvato nel 2007 dal WWF, e vive da allora nel santuario, portando ancora addosso i segni del suo passato.