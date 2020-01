Due pitbull adottate salvano la vita al proprietario durante una rapina

La vita di Ellabelle e Ladybug, probabilmente, non è iniziata nel migliore dei modi ma ora sembra essere cambiata del tutto: per molto tempo, le due femmine di pitbull, hanno vissuto in un canile, ma poi Robert McGowan ha deciso di adottarle e regalare loro una vita migliore. I due cani, riconoscenti della casa e dell’amore che hanno ricevuto, hanno difeso il proprietario salvandogli la vita durante una rapina.

“Sono molto docili e timidi. Non sono affatto aggressive“, spiegava McGowan qualche tempo fa; non saranno stati della stessa idea i malviventi che si sono trovati davanti le due pitbull: quando è servito tirare fuori il carattere aggressivo non ci hanno pensato due volte. La vicenda ha inizio una sera di qualche giorno fa, nella casa dell’uomo.

Robert McGowan si trovava in garage, seduto vicino alla sua auto, quando un gruppo di quattro malviventi sarebbe entrato dal portellone lasciato aperto. Senza alcun motivo apparente, i ladri, avrebbero iniziato a colpire l’uomo: “Uno mi ha dato un pugno dritto su un occhio e mi ha buttato giù dalla sedia“, ricorda McGowan. Successivamente, gli assalitori, gli avrebbero ordinato di consegnare le chiavi del veicolo; ferito e stordito dall’attacco, Robert sarebbe andato in casa a recuperare l’oggetto richiesto.

Gli assalitori, dunque, avrebbero seguito McGowan nella sua abitazione, inconsapevoli di quello che li stava aspettando: Ellabelle e Ladybg, vedendo il loro padrone in difficoltà, sarebbero subito intervenute. “Le mie ragazze sono corse accanto a me e hanno iniziato ad abbaiare mettendo in chiaro che per loro era meglio andarsene.”, racconta la vittima. I ladri non hanno avuto altra scelta che lasciare l’abitazione in fretta e furia; McGowan, dall’attacco, ha rimediato un occhio nero, ma nessun oggetto è stato rubato.

Le due pitbull sono state meritatamente ricompensate per il loro gesto eroico: “Ho dato loro giocattoli nuovi e dolcetti“. Robert McGowan, a distanza di qualche giorno, ha voluto raccontare la sua storia al mondo intero, approfittando del momento per invitare gli amanti degli animali a scegliere l’adozione, aiutando un cane bisognoso: “Le ho salvate dal canile. Erano animali che nessuno voleva. E loro mi hanno salvato la vita. Pensateci: un giorno potrebbero salvare la vostra“.