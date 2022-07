Due donne uccise da uno squalo in Egitto

Ascolta questo articolo

Con la bella stagione tornano ad essere giornaliere le notizie di fatti di cronaca che accadono sulle spiagge dell’intero emisfero settentrionale. Qualche giorno fa si è diffusa la notizia di un attacco di squalo sulle coste della Florida: qui una ragazzina di soli 15 anni ha purtroppo perso una gamba a seguito dell’attacco del predatore. La ragazzina comunque non corre alcun pericolo per la propria vita, ma sarà sicuramente segnata per sempre da quanto accaduto.

Purtroppo dobbiamo dar conto di una gravissima notizia avvenuta non lontano dall’Italia in queste ore, in quanto due turiste sono state attaccate e uccise da uno squalo in Egitto, precisamente presso la località di Sahl Hasheesh a sud di Hurghada, sul Mar Rosso. Una delle vittime è una 68enne di origini austriache.

Attacco improvviso

Secondo quanto si apprende lo squalo avrebbe attaccato improvvisamente le due turiste. Le due stavano nuotando in una zona sottocosta, quando è accaduto il dramma. I bagnanti che si trovavano in zona hanno assistito impotenti alla tragedia che si è consumata sotto i loro occhi, la 68enne era originaria del Tirolo.

Quest’ultima avrebbe cercato di lottare invano con il predatore, che non era assolutamente intenzionato a mollare la presa. Il ministero del Turimo egiziano ha riferito che le autorità somo a lavoro per cercare di identificare la specie che ha attaccato e ucciso le due turiste, l’identità della seconda vittima non è stata ancora diffusa.

A scopo precauzionale le autorità di Sahl Hasheesh hanno chiuso l’intero tratto di spiaggia per un periodo di tre giorni. Attacchi mortali di squali in Egitto sono stati registrati nel 2018, quando venne ucciso un turista ceco, e nel 2015 quando a morire fu un tedesco. Nel 2010 destò preoccupazione un evento anomalo, in quanto si verificarono 5 attacchi di squalo in 5 giorni che causarono un morto e 4 feriti. Nel Mar Rosso sono presenti squali bronzei e altre specie solitamente non pericolose per l’uomo.