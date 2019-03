Doppio abbandono per cane e maiale: abbandonati in due, ritrovano una casa in coppia

A New Philadelphia, nell’Ohio, ha fatto notizia un duplice abbandono, con malcapitati protagonisti una coppia di animali decisamente molto diversi, ovvero un cane ed un maiale. Il duo, composto da esemplari femmina, ha improvvisamente visto la strada come nuova precaria casa. Ma, nonostante il buio della notte, nulla è passato inosservato.

Una telecamera di sorveglianza ha ripreso in diretta il momento del fatto delittuoso, dove un uomo dapprima prende il proprio cane e lo lega ad un palo con una corda a fungere da guinzaglio, mentre il maiale viene lasciato a terra all’interno di una cassa improvvisata. Senza troppi rimpianti, questo personaggio si è allontanato rapidamente sulla propria vettura.

Le immagini, molto nitide e chiare, sono diventate subito virali sui social network, scatenando la totale indignazione del popolo del web. La Tuscarawas County Humane Society, associazione a favore degli animali di New Philadelphia, ha diffuso ulteriormente queste immagini choccanti ed ha preso in carico le candidature per l’adozione dei due animali.

Tra i tanti messaggi giunti alla Tuscarawas County Humane Society, quello di Kelli Stark ha colpito nel segono: la donna è proprietaria della Maplewood Farm di Louisville, una fattoria dove vivono dozzine di animali, molti dei quali salvati dalla strada e dall’abbandono.

“Quando abbiamo visto il video ho esclamato ‘Oh, c’è un maiale! Dobbiamo aiutarlo!’. Poi ho pensato che sarebbe stato triste dividerli e che, avendo una fattoria, avremmo potuto accoglierli entrambi“. I buoni proposititi e le speranze di Kelli sono divenute presto realtà, infatti i responsabili della struttura per animali di New Philadelphia le hanno assegnato entrambi gli animali.

Dopo la certificazione della sua ottenuta adozione, Kelli ha portato il maiale Hermione in una clinica veterinaria e, dopo qualche giorno, l’animale è tornato in piena salute, tornando a divertirsi con la sua amica di sempre, il cane Annie. Sorti decisamente inverse per l’uomo responsabile dell’abbandono: la polizia lo ha rintracciato e lo ha citato in giudizio per i reati commessi verso le due creature.