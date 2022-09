Dopo la morte della Regina Elisabetta, è raddoppiato il prezzo del cane di razza Corgi

Ascolta questo articolo

Tutto il mondo ha pianto la scomparsa della grande sovrana Elisabetta II, spentasi all’età di 96 anni dopo 70 anni di regno. I funerali celebratisi lo scorso 19 settembre presso Westminster Abbey sono stato un evento seguito in tutto il mondo, alla presenza di tutti i maggiori capi di stato.

Come noto, la sovrana è stata sempre profondamente legata ai suoi cani di razza Corgi, in tante occasioni si è fatta ritrarre in loro compagnia. Ad appena poche settimane dalla dipartita della regina, si sta registrando a tal proposito un fatto davvero bizzarro: il valore di questa razza di cani è schizzato improvvisamente. Scopriamo insieme di quanto.

La razza Corgi

Il suo legame con gli amati cani di razza Corgi, una storia d’amore lunga quasi tutta la sua vita, era diventato persino un simbolo della monarchia britannica. Questi suoi fidatissimi compagni le sono stati vicini sino all’ultimo, tanto che durante la cerimonia funebre sono stati collocati vicino alla sua bara nel Castello di Windsor.

Ad oggi, dopo poche settimane dalla data della sua triste scomparsa, lo scorso 8 settembre, il prezzo di questi simpatica razza di cani è schizzato improvvisamente.Parliamo di un cane solitamente molto vivace e intelligente che si contraddistingue per essere di taglia molto piccola, con una caratteristica testa simile ad una volpe, delle zampe molto corte e delle simpaticissime orecchie grandi.

Secondo quanto riferisce il noto quotidiano britannico Daily Mail, il prezzo di un cane Corgi è improvvisamente raddoppiato, arrivando a toccare le 2500 sterline. In realtà, l’interesse verso questa razza era già cresciuto dopo la messa in onda della prima stagione di The Crown, ma l’exploit definitivo si è avuto proprio nell’ultimo periodo. Fino a qualche anno fa si trattava di una razza a rischio estinzione; per fortuna questo pericolo è stato per ora totalmente escluso, grazie anche ad un aumento delle nascite di cani di razza Corgi passato dal 16% e del 47% dopo la seconda stagione della fortunata serie tv.