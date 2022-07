Donna punta da Caravella Portoghese in Sicilia: ricoverata in terapia intensiva

Ascolta questo articolo

Ogni estate nel nostro Paese si susseguono notizie di tragedie che avvengono sui nostri litorali da Nord a Sud. Spesso si tratta di annegamenti: a volte i bagnanti, anche per le condizioni proibitive del mare, non riescono a fare ritorno a riva e purtroppo perdono la vita in acqua sotto gli occhi di decine, se non centinaia di bagnanti. Ma non ci sono soltanto gli annegamenti a farla da padrone, anche il contatto con gli animali che vivono in mare a volte è causa di drammi.

E negli scorsi giorni si è rischiato grosso a Isola Ciclopi, proprio davanti ai faraglioni che si trovano vicino ad Aci Trezza, in provincia di Catania. Qui una donna stava facendo il bagno quando all’improvviso è stata punta da un organismo marino, molto probabilmente dalla temibile Caravella Portoghese. Il contatto con i suoi tentacoli è molto doloroso e può avere gravissime conseguenze sull’organismo umano, la donna è stata anche ricoverata in ospedale.

Cos’è la Caravella Portoghese

Secondo quanto si apprende dai giornali nazionali, la donna in questione è stata ricoverata per alcuni giorni in terapia intensiva nel reparto di cardiologia presso il Policlinico San Marco di Catania. Benedetta Stancanelli, primario nello stesso nosocomio, ha riferito che le lesioni presentate dalla paziente erano compatibili con quelle della puntura di una Caravella Portoghese.

Impropriamente questo organismo marino viene definito spesso medusa, ma si tratta invece di una colonia galleggiante di idrozoi con tentacoli sottili lunghi 30 metri. Nel Mediterraneo i suoi avvistamenti sono piuttosto rari, infatti questo organismo vive soprattutto nei mari tropicali, ma ormai visto il riscaldamento del clima non è raro trovarla anche a queste latitudini.

Le sue punture come detto sono dolorosissime, e a volte purtroppo risultano anche mortali, come avvenuto in Sardegna nel 2010, quando perse la vita una persona. Recentemente la Caravella Portoghese è stata avvistata all’isola maltese di Comino: l’organismo lo si trova spesso lungo le coste dell’Australia. Physalia physalis, questo il nome scientifico della Caravella Portoghese, è nota anche con il nome di “Vespa di Mare”.

A tal proposito è bene riportare un piccolo vademecum su cosa fare nel caso si venga punti da una medusa mentre si fa il bagno. Innanzitutto evitare di usare aceto, ammoniaca o alcol sulla zona colpita dai tentacoli, mentre invece è più utile immergere la zona colpita nella sabbia o nell’acqua calda in quanto il veleno delle meduse è termolabile. Nel caso si venga punti dalla Caravella Portoghese usare acqua e impacchi caldi e recarsi al Pronto Soccorso nel caso si avvertano alterazione del respiro e del battito cardiaco.